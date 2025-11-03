En domi­nant en deux manches Auger‐Aliassime, l’Italien a récu­péré sa place au sommet de la hiérar­chie mondiale, une situa­tion qui ne va changer sa « vie » d’au­tant qu’il ne maitrise pas tout fait la situa­tion et que Carlitos avait raté son masters 2024, ce sera donc très diffi­cile qu’il puisse conserver sa place.

« Hélas, je sais que Tout dépend pas de moi mais Je suis ravi. Je savais que cette oppor­tu­nité s’of­frait à moi dès le début de la semaine. Mais avant la finale, avant chaque tournoi, avant chaque match, j’es­saie de me préparer le mieux possible sur le tournoi. Et après, ce qui doit arriver arrive. C’est comme ça que j’ai abordé le match aujourd’hui. À Turin, ce sera la même chose : je vais me concen­trer sur mon tennis, jouer de la meilleure manière possible. Et puis si les choses doivent tourner en ma faveur, très bien, sinon tant pis. J’essaie d’ex­ploiter mon poten­tiel au maximum ; c’est ce que j’ai fait cette semaine. Il faut main­te­nant recharger les batte­ries, être prêt autant que possible pour Turin et espérer que cette semaine sera une semaine où je pourrai déployer mon meilleur tennis »