AccueilATPSinner sur sa nouvelle place de numéro 1 mondial : "Hélas, je...
ATP

Sinner sur sa nouvelle place de numéro 1 mondial : « Hélas, je sais que tout dépend pas de moi »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0

En domi­nant en deux manches Auger‐Aliassime, l’Italien a récu­péré sa place au sommet de la hiérar­chie mondiale, une situa­tion qui ne va changer sa « vie » d’au­tant qu’il ne maitrise pas tout fait la situa­tion et que Carlitos avait raté son masters 2024, ce sera donc très diffi­cile qu’il puisse conserver sa place.

« Hélas, je sais que Tout dépend pas de moi mais Je suis ravi. Je savais que cette oppor­tu­nité s’of­frait à moi dès le début de la semaine. Mais avant la finale, avant chaque tournoi, avant chaque match, j’es­saie de me préparer le mieux possible sur le tournoi. Et après, ce qui doit arriver arrive. C’est comme ça que j’ai abordé le match aujourd’hui. À Turin, ce sera la même chose : je vais me concen­trer sur mon tennis, jouer de la meilleure manière possible. Et puis si les choses doivent tourner en ma faveur, très bien, sinon tant pis. J’essaie d’ex­ploiter mon poten­tiel au maximum ; c’est ce que j’ai fait cette semaine. Il faut main­te­nant recharger les batte­ries, être prêt autant que possible pour Turin et espérer que cette semaine sera une semaine où je pourrai déployer mon meilleur tennis »

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 11:42

Article précédent
Jan‐Lennard Struff : « Tous les joueurs de tennis sont des très bon acteurs, car dans la grande majo­rité des matchs, nous sommes tous loin d’être au sommet de notre forme »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.