Avec les performances qui sont accumulées par Jannik Sinner, il fallait bien sûr s’attendre à ce que certains records soient battus ou pulvérisés et cela même si le Big3 est passé par là.
📊 Jannik Sinner 🇮🇹 devient le plus jeune joueur à avoir réussi à se qualifier en finale de TOUS les Masters 1000 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 1, 2026
🇮🇹 Jannik Sinner : 24 ans et 260 jours 💎
🇷🇸 Novak Djokovic : 25 ans et 145 jours
🇪🇸 Rafael Nadal : 27 ans et 76 jours
🇨🇭 Roger Federer : 30 ans et 97 jours pic.twitter.com/tEJyLIsNaz
Jannik est donc officiellement le joueur le plus jeune de l’histoire a être parvenu à rallier les finales de tous les Masters1000. Cela confirme son talent et sa précocité. Cela valide aussi sa polyvalence alors que certains spécialistes l’avaient rangé comme spécialiste du dur.
Publié le samedi 2 mai 2026 à 08:45