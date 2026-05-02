Avec les perfor­mances qui sont accu­mu­lées par Jannik Sinner, il fallait bien sûr s’at­tendre à ce que certains records soient battus ou pulvé­risés et cela même si le Big3 est passé par là.

📊 Jannik Sinner 🇮🇹 devient le plus jeune joueur à avoir réussi à se quali­fier en finale de TOUS les Masters 1000 :

🇮🇹 Jannik Sinner : 24 ans et 260 jours 💎

🇷🇸 Novak Djokovic : 25 ans et 145 jours

🇪🇸 Rafael Nadal : 27 ans et 76 jours

🇨🇭 Roger Federer : 30 ans et 97 jours pic.twitter.com/tEJyLIsNaz — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 1, 2026

Jannik est donc offi­ciel­le­ment le joueur le plus jeune de l’his­toire a être parvenu à rallier les finales de tous les Masters1000. Cela confirme son talent et sa préco­cité. Cela valide aussi sa poly­va­lence alors que certains spécia­listes l’avaient rangé comme spécia­liste du dur.