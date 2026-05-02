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Sinner surpasse déjà Federer, Nadal, et Djokovic, rien que ça !

Par
Jean Muller
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Avec les perfor­mances qui sont accu­mu­lées par Jannik Sinner, il fallait bien sûr s’at­tendre à ce que certains records soient battus ou pulvé­risés et cela même si le Big3 est passé par là.

Jannik est donc offi­ciel­le­ment le joueur le plus jeune de l’his­toire a être parvenu à rallier les finales de tous les Masters1000. Cela confirme son talent et sa préco­cité. Cela valide aussi sa poly­va­lence alors que certains spécia­listes l’avaient rangé comme spécia­liste du dur. 

Publié le samedi 2 mai 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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