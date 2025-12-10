À l’entraînement à Dubaï, où il prépare sa saison 2026, Jannik Sinner a effectué une séance avec l’ancienne numéro 1 mondiale et double lauréate en Grand Chelem, Simona Halep.
« Un duo de champions », a posté Darren Cahill, co‐entraîneur du numéro 2 mondial.
Pour rappel, la Roumaine a mis un terme à sa carrière en février dernier, à 33 ans.
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 16:57