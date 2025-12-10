À l’en­traî­ne­ment à Dubaï, où il prépare sa saison 2026, Jannik Sinner a effectué une séance avec l’an­cienne numéro 1 mondiale et double lauréate en Grand Chelem, Simona Halep.

« Un duo de cham­pions », a posté Darren Cahill, co‐entraîneur du numéro 2 mondial.

Jannik Sinner e Simona Halep in alle­na­mento insieme 💪



(📹 IG @darren_cahill) pic.twitter.com/XgYhmy7Xj2 — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 10, 2025

Pour rappel, la Roumaine a mis un terme à sa carrière en février dernier, à 33 ans.