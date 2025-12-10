AccueilVidéosSinner trouve un partenaire d'entraînement très spécial
Sinner trouve un parte­naire d’en­traî­ne­ment très spécial

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

À l’en­traî­ne­ment à Dubaï, où il prépare sa saison 2026, Jannik Sinner a effectué une séance avec l’an­cienne numéro 1 mondiale et double lauréate en Grand Chelem, Simona Halep. 

« Un duo de cham­pions », a posté Darren Cahill, co‐entraîneur du numéro 2 mondial. 

Pour rappel, la Roumaine a mis un terme à sa carrière en février dernier, à 33 ans. 

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 16:57

