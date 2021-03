Jannik Sinner est un perfec­tion­niste. Éliminé par un excellent Aslan Karatsev en quarts de finale du tournoi de Dubai ce jeudi, le jeune italien de 19 ans sait qu’il doit encore travailler diffé­rents secteurs de son jeu, dont la volée. Conscient de ses faiblesses, il a donc pour objectif de jouer plus de matchs de double cette saison.

« Mon objectif cette année est d’es­sayer de jouer plus de doubles. Je joue bien, mais je pense que la volée en double est un peu diffé­rente de celle en simple. Mais je dois améliorer beau­coup de choses, surtout au filet. Plus vous répétez, plus vous pouvez comprendre comment jouer les volées. J’ai essayé de le faire cette semaine, parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Je pense que je m’amé­liore, ce qui est mon objectif principal. »