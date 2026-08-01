Alors que la tournée améri­caine vient tout juste de débuter, le China Open a choisi ce moment pour dévoiler la liste des joueurs qui parti­ci­pe­ront à son édition 2026.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les orga­ni­sa­teurs ont frappé fort en réunis­sant un plateau exceptionnel.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ils ont offi­cia­lisé la présence de plusieurs des meilleurs joueurs du monde, dont les numéros un et deux mondiaux. Pas moins de six membres du Top 10 sont attendus à Pékin.

The 20th China Open – Sinner, Zverev, Medvedev, De Minaur, Auger‐Aliassime, Rublev and Cobolli send you an invi­ta­tion to come and watch @atptour #ChinaOpen pic.twitter.com/XQrh35WdDB — China Open (@ChinaOpen) July 31, 2026

Jannik Sinner, Alexander Zverev, Félix Auger‐Aliassime, Flavio Cobolli, Daniil Medvedev, Alex De Minaur et Andrey Rublev se dispu­te­ront les 500 points ATP promis au vain­queur, ainsi qu’un prize money qui s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment attractif.

Avec un tel casting, le China Open s’an­nonce comme l’ATP 500 le plus relevé de la saison.