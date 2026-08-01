Alors que la tournée américaine vient tout juste de débuter, le China Open a choisi ce moment pour dévoiler la liste des joueurs qui participeront à son édition 2026.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les organisateurs ont frappé fort en réunissant un plateau exceptionnel.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ils ont officialisé la présence de plusieurs des meilleurs joueurs du monde, dont les numéros un et deux mondiaux. Pas moins de six membres du Top 10 sont attendus à Pékin.
Jannik Sinner, Alexander Zverev, Félix Auger‐Aliassime, Flavio Cobolli, Daniil Medvedev, Alex De Minaur et Andrey Rublev se disputeront les 500 points ATP promis au vainqueur, ainsi qu’un prize money qui s’annonce particulièrement attractif.
Avec un tel casting, le China Open s’annonce comme l’ATP 500 le plus relevé de la saison.
Publié le samedi 1 août 2026 à 13:55