Alors qu’il s’était engagé à quitter les réseaux sociaux il y a quelques mois à cause des ravages sur son quotidien et sa santé mentale, Stefanos Tsitsipas n’a évidemment pas tenu parole.
Beaucoup trop absorbé par ce moyen d’expression, le joueur grec en a récemment profité pour nous faire découvrir ses vacances en Namibie avec une belle vidéo. Et si les images sont magnifiques, c’est sa nouvelle petite amie qui a retenu l’attention de la majorité des observateurs : Kirsten Thoms.
My new travel film is available on YouTube ! 🇳🇦— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 10, 2026
Discover the breathtaking beauty of Namibia… pic.twitter.com/BsUkQNuZ3P
Cette Américaine de 28 ans, qui a connu une brillante carrière universitaire et a même participé à des tournois professionnels, s’est reconvertie il y a quelques années dans le mannequinat et l’influence… sur les réseaux sociaux. Cela ne s’invente pas.
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 18:18