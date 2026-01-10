Alors qu’il s’était engagé à quitter les réseaux sociaux il y a quelques mois à cause des ravages sur son quoti­dien et sa santé mentale, Stefanos Tsitsipas n’a évidem­ment pas tenu parole.

Beaucoup trop absorbé par ce moyen d’ex­pres­sion, le joueur grec en a récem­ment profité pour nous faire décou­vrir ses vacances en Namibie avec une belle vidéo. Et si les images sont magni­fiques, c’est sa nouvelle petite amie qui a retenu l’at­ten­tion de la majo­rité des obser­va­teurs : Kirsten Thoms.

My new travel film is avai­lable on YouTube ! 🇳🇦



Discover the brea­th­ta­king beauty of Namibia… pic.twitter.com/BsUkQNuZ3P — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 10, 2026

Cette Américaine de 28 ans, qui a connu une brillante carrière univer­si­taire et a même parti­cipé à des tour­nois profes­sion­nels, s’est recon­vertie il y a quelques années dans le manne­quinat et l’influence… sur les réseaux sociaux. Cela ne s’in­vente pas.