Six mois après sa rupture avec Badosa, Tsitsipas dévoile sa nouvelle petite amie, une ex‐joueuse de tennis

Par Thomas S

Alors qu’il s’était engagé à quitter les réseaux sociaux il y a quelques mois à cause des ravages sur son quoti­dien et sa santé mentale, Stefanos Tsitsipas n’a évidem­ment pas tenu parole.

Beaucoup trop absorbé par ce moyen d’ex­pres­sion, le joueur grec en a récem­ment profité pour nous faire décou­vrir ses vacances en Namibie avec une belle vidéo. Et si les images sont magni­fiques, c’est sa nouvelle petite amie qui a retenu l’at­ten­tion de la majo­rité des obser­va­teurs : Kirsten Thoms. 

Cette Américaine de 28 ans, qui a connu une brillante carrière univer­si­taire et a même parti­cipé à des tour­nois profes­sion­nels, s’est recon­vertie il y a quelques années dans le manne­quinat et l’influence… sur les réseaux sociaux. Cela ne s’in­vente pas.

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 18:18

