Dans les colonnes du DailyMail, Ken Skupski (51e joueur mondial en double et récent quart de finaliste à l’Open d’Australie en janvier dernier) a donné sa vision sur la crise actuelle et les craintes d’un nouveau report de la reprise du circuit : « Selon moi, cela va prendre au moins six mois et je crains qu’on ne reprenne pas pour le reste de l’année. Je m’attends à une annulation de la saison sur gazon et il faut être vraiment optimiste pour penser que l’US Open puisse avoir lieu. Nous devons être réalistes et réaliser l’importance de ce qui se passe. Ce ne sera facile pour personne. »

Le frère de Neal, partenaire de Jamie Murray, explique ensuite son quotidien en quarantaine et ne souhaite pas se plaindre : « J’ai une corde à sauter, des haltères et je peux aller courir une fois par jour. C’est à peu près tout pour le moment. Mais on se demande parfois pour quoi on s’entraîne, mais nous, les joueurs de tennis, nous avons relativement de la chance avec la structure de notre sport. Et je suis vraiment désolé pour ceux qui se sont préparés pendant quatre ans pour les Jeux Olympiques. »