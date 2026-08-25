C’est avec beau­coup de classe et de matu­rité que Stan Wawrinka a réagi à la déci­sion de l’US Open de ne pas lui accorder d’in­vi­ta­tion pour le tableau principal.

Alors qu’il aurait pu faire preuve d’ai­greur et de rancune étant donné qu’il dispute sa dernière saison et qu’il a remporté le tournoi en 2026, le Suisse a préféré retenir unique­ment le positif dans un long et émou­vant message posté sur son compte Instagram. Et c’est tout à son honneur.

« Quand je suis arrivé à New York pour la première fois, en prove­nance d’un petit village agri­cole en Suisse, tout me semblait trop grand. La ville. Le bruit. L’énergie. La foule. Les lumières. Mais année après année, New York est peu à peu devenue l’un de mes endroits préférés au monde. Cette ville m’a mis au défi. Elle m’a poussé à me dépasser. Elle a fait ressortir en moi quelque chose que peu d’endroits auraient pu faire. C’est ici que j’ai vécu certaines des émotions les plus fortes de ma carrière. Les batailles, les nuits tardives, l’ambiance incroyable, l’amour du public… des souve­nirs qui reste­ront à jamais gravés dans ma mémoire. Remporter l’US Open, dans la ville qui ne dort jamais, restera à jamais l’un des plus grands moments de ma vie. Merci, New York. Merci US Open. Merci à chaque fan qui m’a soutenu, m’a poussé, a cru en moi et a partagé toutes ces émotions avec moi au fil des années. Je t’en serai éter­nel­le­ment recon­nais­sante. New York pour toujours. »