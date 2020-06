Les réactions se multiplient depuis les différents cas de Covid-19 suite à l’Adria Tour de Zadar. Dans les colonnes de Globoesporte, le Brésilien Bruno Soares, spécialiste du double, n’est pas tendre avec Novak Djokovic et l’organisation qui a été mise en place pour l’Adria Tour à Belgrade et Zadar. « Je le résume comme un spectacle d’horreur, commenté le natif de Belo Horizonte. C’est une immense irresponsabilité, une immense immaturité… Dans la situation mondiale actuelle, et même si vous étiez au pôle Nord, vous ne devriez pas sortir et faire la fête puis l’afficher sur Instagram. C’est un minimum de respect avec tout ce qui se passe dans le monde. »

Le joueur de 38 ans, vainqueur du double à l’Open d’Australie en 2016, se montre inquiet des conséquences éventuelles pour la reprise de la saison : « Cet événement, bien qu’il soit différent des tournois qui seront aux Etats-Unis, provoque une certaine panique générale. Cet événement a été mené avec une absurde irresponsabilité. D’autres tournois ont eu lieu en Allemagne, avec Patrick Mouratoglou, à huis clos et avec un protocole très différent de l’Adria Tour. Je ne l’espère pas, mais ce qu’il s’est passé peut vraiment nous affecter. » L’ATP a fixé la reprise du circuit au 14 août avec l’ATP 500 de Washington. Enfin, le Brésilien égratigne une dernière fois Novak Djokovic, le président du conseil des joueurs : « C’est embarrassant pour lui parce qu’il est le président du conseil et que son discours va à l’encontre de tout ce qu’il a montré dans cet événement. »