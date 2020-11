Tous les amoureux du tennis attendent le retour de Roger Federer avec impatience. Pour l’instant, l’ensemble des spécialistes sont très enthousiastes et pensent que le Suisse va réussir son come-back.

Pourtant, l’ancien coach de Youzhny, aujourd’hui au chevet de Djere, n’est pas de cet avis, loin de là : « Il est très difficile de prédire ce qui va arriver à Roger Federer. Je ne serais pas surpris qu’il ne joue plus du tout. Ou alors il commencera comme cela est prévu, mais il ne réussira pas, et il pourra alors mettre fin à sa carrière. Tout est possible en fait. Il n’a pas joué depuis un an, et même pour un joueur de tennis aussi génial que Roger Federer ce sera très très difficile de se hisser au niveau précédent », a déclaré Sobkin.

« S’il rejoue, la vraie question est donc savoir s’il pourra rivaliser avec les meilleurs d’autant les « poursuivants » ont énormément progressé. Cela lui fera donc une concurrence supplémentaire à gérer. Cela est un vraie différence par rapport au passé »

On l’a compris le coach russe n’est pas vraiment positif quand il évoque Roger Federer.