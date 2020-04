Invité de la première émission « Tennis United » de l’ATP et la WTA, Jack Sock s’est confié sur cette période de suspension, lui qui sort de deux années très compliquées. L’Américain, vainqueur de Bercy en 2017, a fini 2019 sans aucun classement. Avant l’arrêt du circuit en raison du coronavirus, l’ancien Top 10 retrouvait peu à peu des couleurs avec un succès encourageant sur Radu Albot à Delray Beach et une finale au Challenger d’Indian Wells. « Pour moi, c’est encore plus frustrant car j’étais en quarantaine toute l’année dernière, a commenté Jack Sock. J’ai effectué la rééducation de mon pouce droit et j’ai eu un problème au dos en fin de saison, donc je n’ai pas beaucoup joué. J’avais très faim et j’étais très excité. Je pense que ça s’est vu dans mes deux derniers tournois (Delray Beach et Challenger d’Indian Wells). J’étais en train de retrouver ma forme et je me sentais comme avant. C’est dur, mais la santé et la sécurité passent avant tout. »

Mais pour ne casser cette dyanmique, Jack Sock promet qu’il fait tout pour s’entretenir dans cette période : « J’aime transpirer et avoir l’impression d’avoir fait quelque chose. Il y a un terrain de football près de chez mois où je vais presque tous les jours, je cours et je fais des exercices avec un medecine ball. J’avais un bon élan et je sentais que je me mettais en forme dans mes deux derniers tournois, alors je vais continuer à suivre cette dynamique. »