Lors d’un podcast où il s’est longuement exprimé sur sa carrière. Le Suédois Robin Soderling est revenu sur ses duels face à Roger Federer notamment à Roland-Garros.

Vainqueur de Rafael Nadal en 2009 alors que l’Espagnol était blessé au genou, le Suédois se souvient très bien de sa performance l’année suivante en quart de finale face au Suisse. Logique, c’est sa seule victoire en 17 duels face à Roger : « C’était probablement mon meilleur match à Roland Garros. Je pense que j’ai très bien joué contre Rafa en 2009, mais je pense que j’ai joué encore mieux contre Roger l’année suivante » a expliqué le Suédois qui en revanche à un vrai regret sur sa finale en 2009 : « Tout s’est passé trop vite pour moi. J’ai mal abordé cet évènement. En face, Roger a fait preuve de calme, il était beaucoup plus expérimenté, il a pris son temps, a posé son jeu tranquillement. De toute façon, Roger a toujours été l’adversaire le plus difficile à affronter. Rarement, je me suis senti bien face à lui. Il vous met mal à l’aise sur le court. Son jeu rapide n’était pas adapté à mes longs swings notamment en coup droit »