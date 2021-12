Capitaine heureux de l’équipe de Suède qui va défier ce jeudi après‐midi l’ogre Russe, Robin Soderling a donné une petite inter­view à nos confrères espa­gnols de Marca dans laquelle on lui demande s’il a choisi son GOAT entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Je pense que cela dépend de quel joueur vous aimez le plus. Ce qui est clair, c’est que ce sont les trois meilleurs de tous les temps et le plus impres­sion­nant, c’est qu’ils ont joué à la même période. Il a été très diffi­cile pour nous autres de nous faire une place. Je me souviens quand j’étais 4e mondial et que j’ai dû les affronter. Le fait de les avoir tous les trois a été très bon pour la promo­tion de notre sport. »