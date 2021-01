La joueuse amé­ri­caine est très dis­crète avec les médias. Il faut dire qu’elle n’est pas trop sol­li­ci­tée. Interrogée par The Age, elle s’est expri­mée au sujet de ses rela­tions avec Serena Williams mais aus­si à pro­pos de Novak Djokovic.

Sofia a beau­coup d’ad­mi­ra­tion pour le numé­ro 1 mon­dial, et elle a visi­ble­ment tenu à le faire savoir au plus grand nombre : « Il m’a par­lé à quelques reprises l’an­née der­nière avant les matches. Il m’a éga­le­ment don­né des conseils avant la finale de l’Open d’Australie comme je l’ai déjà dit. Mais je n’en­tre­rai pas dans les détails. Il a sur­tout évo­qué l’i­dée de pro­fi­ter du moment et m’a don­né aus­si quelques direc­tives sur la façon de jouer. C’était vrai­ment gen­til de sa part de m’ai­der. Je res­pecte vrai­ment Novak Djokovic. C’est un grand ath­lète, un grand joueur, une per­sonne extra­or­di­naire. Je pense que tout ce qu’il fait est incroyable, son jeu mais aus­si la per­sonne qu’il est. Il sait gérer la pres­sion, les moments les plus dif­fi­ciles. Je n’ai rien de mal à dire sur Novak Djokovic. Il est par­fait. Si je pou­vais être comme lui, ce serait génial », voi­la une belle décla­ra­tion « d’a­mour » de la part de la 4ème joueuse mondiale.