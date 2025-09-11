Si certains imagi­naient une fin de carrière glorieuse pour Stan Wawrinka, ce dernier a décidé d’emprunter un autre chemin, certes plus labo­rieux, mais bourré de passion.

149e cette semaine au clas­se­ment ATP, le Suisse, désor­mais âgé de 40 ans, s’est qualifié mardi pour le deuxième tour du Challenger de Rennes, sur lequel il semble prendre encore beau­coup de plaisir.

Et lors­qu’un fan sur Twitter s’est demandé pour­quoi il conti­nuait encore à jouer, « Soit il aime le tennis plus que tout, soit il a des dettes folles », Stan The Man n’a pas manqué de lui répondre.

Not sure chal­lenger prize money can pay any debt 🤣 — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 11, 2025

« Pas sûr que le prize money du chal­lenger puisse rembourser une dette », a écrit Stan avec humour. À titre d’in­for­ma­tion, la dota­tion totale de l’Open de Rennes est de 142 250 dollars.