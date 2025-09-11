AccueilATP"Soit il aime le tennis plus que tout, soit il a des...
ATPOpen de Rennes

« Soit il aime le tennis plus que tout, soit il a des dettes folles », Stan Wawrinka répond avec beau­coup humour à fan sur sa fin de carrière

Thomas S
Par Thomas S

-

1173

Si certains imagi­naient une fin de carrière glorieuse pour Stan Wawrinka, ce dernier a décidé d’emprunter un autre chemin, certes plus labo­rieux, mais bourré de passion. 

149e cette semaine au clas­se­ment ATP, le Suisse, désor­mais âgé de 40 ans, s’est qualifié mardi pour le deuxième tour du Challenger de Rennes, sur lequel il semble prendre encore beau­coup de plaisir. 

Et lors­qu’un fan sur Twitter s’est demandé pour­quoi il conti­nuait encore à jouer, « Soit il aime le tennis plus que tout, soit il a des dettes folles », Stan The Man n’a pas manqué de lui répondre. 

« Pas sûr que le prize money du chal­lenger puisse rembourser une dette », a écrit Stan avec humour. À titre d’in­for­ma­tion, la dota­tion totale de l’Open de Rennes est de 142 250 dollars. 

Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 19:10

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Au sommet de son art, Carlos Alcaraz refuse de s’en­flammer : « J’essaie de me rappeler qu’un autre joueur peut arriver, ou même Jannik Sinner lui‐même, qui pourra me dépasser et être meilleur que moi »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.