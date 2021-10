24e mondial cette semaine, Lorenzo Sonego s’est accordé une petite pause après son élimi­na­tion d’en­trée à Indian Wells avant de retrouver les courts la semaine prochaine à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Vienne (du 25 au 31 octobre) sur lequel il est fina­liste en titre. Il avait d’ailleurs battu un Novak Djokovic mécon­nais­sable en quarts de finale, signant au passage le plus succès de sa carrière.

S’exprimant pour plusieurs médias italiens, Lorenzo a pour l’oc­ca­sion rendu un très bel hommage au Serbe pour sa fantas­tique saison : « Djokovic a eu des résul­tats incroyables, il est prati­que­ment le plus fort de l’his­toire en termes de trophées remportés. Il a toujours les plus grands objec­tifs en tête, comme gagner le Grand Chelem calen­daire, ce qu’il a presque fait cette année. Nole a montré que nous sommes tous des êtres humains, et que la pres­sion est très diffi­cile à gérer. Si personne n’a réussi à le faire au cours des 50 dernières années, il y a une raison. Et de toute façon, gagner trois Grands Chelems et atteindre la finale du dernier est quelque chose que seuls des gens phéno­mé­naux peuvent réaliser. Djokovic a tout gagné, il ne pense qu’à être calme et à s’amuser. »