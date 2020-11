Vainqueur de Novak Djokovic et finaliste la semaine passée sur le tournoi de Vienne alors qu’il était lucky loser, Lorenzo Sonego était sur un petit nuage après cette semaine riche en succès. Forcément, l’Italien a reçu beaucoup de sollicitations et il s’est notamment exprimé sur ses idoles de jeunesse. Et contre toute attente, un joueur français est présent dans cette short list : « Mes idoles ont toujours été Roger Federer et Jo-Wilfred Tsonga. Cependant, si je pouvais « voler » un coup de n’importe quel joueur, ce serait le retour de Djokovic ».