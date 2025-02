L’accord à l’amiable trouvé entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant abouti à une suspen­sion de trois pour le numéro 1 mondial, a suscité quelques vives critiques de la part de certains joueurs comme Nick Kyrgios ou Stanislas Wawrinka.

Interrogé par la Repubblica, Lorenzo Sonego a pris la défense de son compa­triote et ami.

« A mon avis, il a bien fait d’ac­cepter : malheu­reu­se­ment, la longueur des procès et l’at­tente des sentences pour ces affaires sont des choses trop longues et qui ne conviennent pas à un sport comme le tennis. Je pense qu’en général, certains juge­ments néga­tifs ont beau­coup plus d’écho que les éloges. Mais je suis sûr que la plupart des joueurs de tennis sont d’ac­cord avec Jannik. Parce qu’ils savent très bien que demain, la même chose pour­rait leur arriver. »

Des propos qui ne devraient pas laisser Sinner insensible.