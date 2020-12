Lorenzo Sonego s’est rendu pendant une semaine à la Rafa Nadal Academy avec l’objectif de préparer au mieux la saison 2021. Il a pu s’entraîner avec l’homme aux 20 Grands Chelems. Il l’a aussi beaucoup observer et il en ressort grandi…

« Plus que demander des conseils, il suffit de le regarder un peu. Il suffit de voir son attitude, de comprendre comment il s’entraîne et ce sur quoi il travaille, pour apprendre quelque chose. Regarder ce qu’il fait sur le terrain est plus important que de lui parler. Il a un rythme impressionnant. Il faut s’habituer à jouer à un rythme beaucoup plus élevé. C’est pourquoi il en faut beaucoup pour s’entraîner avec lui« , a expliqué l’Italien, admiratif, au Corriere dello Sport.