Dans un papier de nos confrères du Bild, la petite amie de Sascha Zverev évoque les manies de son chéri et elles sont visi­ble­ment nombreuses notam­ment quand il s’agit d’aller se coucher : « Chaque soir, avant de se coucher, il va aux toilettes trois fois et se recouche, donc des allers‐retours. Et puis ses super­sti­tions se mettent en place » explique Sophia.

Pour elle, cela traduit un état d’es­prit assez spécial : « La super­sti­tion est un signe de faiblesse. Parce que vous vous accro­chez à certains rituels simple­ment parce que vous n’avez pas confiance en vous » commente Sophia qui sait par exemple que Sascha ne peut pas jouer sans ses fameuses chaines en or autour du cou.

Mais bon, elle devrait aussi rela­ti­viser car les super­sti­tions font vrai­ment partie inté­grante du « pack­cage » chez de nombreux joueurs de haut‐niveau.

Elles ne traduisent pas forcé­ment le fait de ne pas avoir de mental.

Au contraire, elles peuvent aussi agir comme points de repères. C’était par exemple le cas pour Rafael Nadal.