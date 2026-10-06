Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adver­saire allait servir pour le gain du match au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane s’est égale­ment illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balan­çant sa raquette de frus­tra­tion en direc­tion des tribunes.

Très critiqué sur les réseaux sociaux, le Français, 99e mondial, a présenté ses excuses et confié qu’il traver­sait une période diffi­cile sur le plan mental et aussi physique.

Suite aux polé­miques des derniers jours, Terence Atmane a pris la parole sur Instagram et présenté ses excuses. 🇫🇷🎙️« Bonjour à tous,Je profite de cette occa­sion pour m’excuser pour mon mauvais compor­te­ment d’hier. Il y a un mois, j’étais dans le Top 40 et je me retrouve main­te­nant presque hors du Top 100. Cela m’a rendu beau­coup plus stressé et sous pres­sion que je n’aurais pu l’imaginer.Cela n’excuse pas mon mauvais compor­te­ment. Après ce qui s’est passé sur un court ces dernières semaines, j’ai décidé de prendre du recul et de me recons­truire à partir de zéro.Compte tenu de mes problèmes de santé (pas mentaux, mais bien physiques), je ne peux pas encore dire si ma saison est terminée.Mais je sais une chose : quelles que soient les déci­sions que nous pren­drons, ce sera la meilleure déci­sion.Merci à vous tous pour votre soutien et à bientôt sur les courts.Terence 🪄 » — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 6, 2026

« Je profite de cette occa­sion pour m’excuser pour mon mauvais compor­te­ment d’hier. Il y a un mois, j’étais dans le Top 40 et je me retrouve main­te­nant presque hors du Top 100. Cela m’a rendu beau­coup plus stressé et sous pres­sion que je n’aurais pu l’imaginer. Cela n’excuse pas mon mauvais compor­te­ment. Après ce qui s’est passé sur un court ces dernières semaines, j’ai décidé de prendre du recul et de me recons­truire à partir de zéro. Compte tenu de mes problèmes de santé (pas mentaux, mais bien physiques), je ne peux pas encore dire si ma saison est terminée. Mais je sais une chose : quelles que soient les déci­sions que nous pren­drons, ce sera la meilleure déci­sion. Merci à vous tous pour votre soutien et à bientôt sur les courts. »