Auteur d’un nouvel abandon curieux, alors que son adversaire allait servir pour le gain du match au premier tour des qualification du Masters 1000 de Shanghai, Terence Atmane s’est également illustré de la pire des manières pendant la rencontre en balançant sa raquette de frustration en direction des tribunes.
Très critiqué sur les réseaux sociaux, le Français, 99e mondial, a présenté ses excuses et confié qu’il traversait une période difficile sur le plan mental et aussi physique.
Suite aux polémiques des derniers jours, Terence Atmane a pris la parole sur Instagram et présenté ses excuses. 🇫🇷🎙️« Bonjour à tous,Je profite de cette occasion pour m’excuser pour mon mauvais comportement d’hier. Il y a un mois, j’étais dans le Top 40 et je me retrouve maintenant presque hors du Top 100. Cela m’a rendu beaucoup plus stressé et sous pression que je n’aurais pu l’imaginer.Cela n’excuse pas mon mauvais comportement. Après ce qui s’est passé sur un court ces dernières semaines, j’ai décidé de prendre du recul et de me reconstruire à partir de zéro.Compte tenu de mes problèmes de santé (pas mentaux, mais bien physiques), je ne peux pas encore dire si ma saison est terminée.Mais je sais une chose : quelles que soient les décisions que nous prendrons, ce sera la meilleure décision.Merci à vous tous pour votre soutien et à bientôt sur les courts.Terence 🪄 »— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) October 6, 2026
« Je profite de cette occasion pour m’excuser pour mon mauvais comportement d’hier. Il y a un mois, j’étais dans le Top 40 et je me retrouve maintenant presque hors du Top 100. Cela m’a rendu beaucoup plus stressé et sous pression que je n’aurais pu l’imaginer. Cela n’excuse pas mon mauvais comportement. Après ce qui s’est passé sur un court ces dernières semaines, j’ai décidé de prendre du recul et de me reconstruire à partir de zéro. Compte tenu de mes problèmes de santé (pas mentaux, mais bien physiques), je ne peux pas encore dire si ma saison est terminée. Mais je sais une chose : quelles que soient les décisions que nous prendrons, ce sera la meilleure décision. Merci à vous tous pour votre soutien et à bientôt sur les courts. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 09:15