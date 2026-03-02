Accueil ATP

Soutien de poids pour Djokovic face à Federer et Nadal : « Pour moi, c’est le GOAT, et c’est incroyable qu’il soit venu me voir jouer »

Baptiste Mulatier
32

Absent depuis sa défaite face à Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie le 1er février dernier, Novak Djokovic s’apprête à effec­tuer son retour à la compé­ti­tion. Le Serbe reprendra dans quelques jours à l’occasion du Masters 1000 d’Indian Wells (4 au 15 mars).

En atten­dant, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem passe du bon temps en Californie, où il est notam­ment allé voir un match de basket des Los Angeles Lakers. 

Il a croisé la légende LeBron James et la star Luka Doncic, qui l’a d’ailleurs encensé en confé­rence de presse après son match. 

« Pour moi, c’est le GOAT (meilleur de tous les temps). Le simple fait qu’il soit là pour me voir jouer était incroyable. Je suis très heureux qu’il soit là. »

Un autre grand nom du sport dans le « camp » de Novak Djokovic. 

Publié le lundi 2 mars 2026 à 09:59

