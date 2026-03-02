Absent depuis sa défaite face à Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie le 1er février dernier, Novak Djokovic s’apprête à effectuer son retour à la compétition. Le Serbe reprendra dans quelques jours à l’occasion du Masters 1000 d’Indian Wells (4 au 15 mars).
En attendant, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem passe du bon temps en Californie, où il est notamment allé voir un match de basket des Los Angeles Lakers.
Il a croisé la légende LeBron James et la star Luka Doncic, qui l’a d’ailleurs encensé en conférence de presse après son match.
« Pour moi, c’est le GOAT (meilleur de tous les temps). Le simple fait qu’il soit là pour me voir jouer était incroyable. Je suis très heureux qu’il soit là. »
🐐 Luka Doncic habló sobre Novak Djokovic :— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 2, 2026
🗣 « Para mí, es el mejor de todos los tiempos. El solo hecho de que estuviera aquí viéndome fue increíble. Estoy muy emocionado de que esté aquí. »
pic.twitter.com/HkU5JDj5XE https://t.co/QYLhnahvWR
Un autre grand nom du sport dans le « camp » de Novak Djokovic.
Publié le lundi 2 mars 2026 à 09:59