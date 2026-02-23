Comme le signale le site de tennis grecque Tennis24, Srdan Djokovic, le père de Novak Djokovic s’est exprimé récemment sur l’éducation inculquée à son fils. Il a fait ces déclarations sur le compte Instagram de la fondation de son fils.
Evidemment, il affirme ne rien regretter. En toute simplicité, il affirme aussi avoir été celui qui croyait le plus à la réussite de Novak, plus que Novak lui même. Ce n’est pas étonnant car Srdan a toujours eu le don de « provoquer » un peu les médias, ce qui a été quelques fois un vrai paravant pour protéger son fils et lui donner un peu d’air notamment quand il vivait une période compliqué sportivement ou politiquement
« Je suis sûr d’avoir commis des erreurs en cours de route, bien sûr, mais la persévérance et la confiance en l’enfant façonnent son chemin vers le succès. Mais je ne changerais rien. Je referais exactement la même chose. Sans ma détermination, sans ma persévérance, sans ma confiance en sa réussite — bien sûr fondée sur des connaissances, comme je vous l’ai déjà dit, tirées de nombreux cas à travers le monde — rien ne se serait passé. Car personne n’y croyait autant que moi. Même lui n’y croyait pas. Même lui n’y croyait pas »
Cette déclaration est surprenante et on peut aussi se dire que Srdan a voulu « buzzer » car il est un habitué dans ce registre.
Publié le lundi 23 février 2026 à 09:37