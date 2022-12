Novak Djokovic a été reconnu comme le « meilleur ambas­sa­deur de la Serbie dans le monde » par l’as­so­cia­tion 321 Serbia. Mais n’ayant pas pu assister à la céré­monie, son père, Srdjan, a récu­péré le prix à sa place et prononcé un discours extrê­me­ment fort sur l’en­fance de Nole en ex‐Yougoslavie.

« Novak a travaillé pendant les bombar­de­ments et les sanc­tions, la destruc­tion de la Serbie et du peuple serbe. Il s’est relevé des cendres qui ont été répan­dues sur nous. Novak a montré que rien n’est impos­sible quand on le veut vrai­ment. Dans les pires moments, il s’est entraîné sous les bombes, mais il n’a pas aban­donné. Avec son travail et ses efforts, il a montré qu’il venait d’une nation fantas­tique, la nation serbe. Soyez fiers d’être Serbes et que Novak fasse partie du peuple serbe », a clamé le père de l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.