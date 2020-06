Invité de l’émission « Spo® tlight » de SportKlub, Srdjan Djokovic, le père de Novak, a encore attaqué Roger Federer. Interrogé sur la force mentale de son fils notamment face au Suisse lors du dernier Wimbledon où il a sauvé deux balles de match dans le cinquième set, il ne comprend pas pourquoi Federer est encore sur le circuit alors qu’il fêtera ses 40 ans le 8 août 2021.

« Pourquoi cela se produit avec Federer, qui est toujours le joueur de tennis le plus performant et le meilleur au monde ? Car Roger cultive tant d’animosité envers Novak, a commenté Srdan Djokovic. Ils ont développé une sorte de respect au fil des années, mais pourquoi croyez-vous que Federer joue toujours à 40 ans ? Imaginez un homme de 40 ans qui joue encore au tennis alors qu’il peut rentrer chez lui et faire des choses bien plus intéressantes. Il ne peut tout simplement pas accepter le fait que Novak et Rafa seront meilleurs que lui. Allez mec, élève tes enfants, fais autre chose, allez skier, le tennis n’est pas toute une vie. Le tennis n’est pas toute ma vie, c’est la passion actuelle de mon fils (…) Quoi qu’il fasse à l’avenir après sa carrière, qui durera encore deux ou trois ans peut-être, il réussira autant qu’il a réussi dans le tennis. »

Des propos étranges alors que le numéro 1 mondial avait récemment confié qu’il se voyait durer le plus longtemps possible. Ce n’est pas la première fois que Srdjan Djokovic s’attaque à Roger Federer puisqu’il avait confié en début d’année que son fils réaliserait le Grand Chelem, doublerait le Bâlois et que ce dernier tentait « de discréditer son fils ». Enfin, après la finale de Wimbledon 2019, il avait violemment critiqué l’attitude du public londonien qui avait pris fait et cause pour Roger Federer.