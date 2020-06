Les sorties médiatiques de Srdjan Djokovic ne laissent jamais indifférentes. Alors qu’il a fait la une des médias en s’attaquant récemment à Roger Federer, le père de Novak Djokovic a été interrogé par RTL en Croatie sur le contrôle positif au Covid-19 de son fils en marge de l’Adria Tour à Zadar : « Personne ne va bien, pas même lui (Novak) à cause de cette situation. Bien sûr, il ne se sent pas bien, mais la situation est telle qu’elle est maintenant et nous devons en sortir plus forts. »

Il s’en prend (légèrement) à Grigor Dimitrov, le premier joueur de la compétition à avoir été diagnostiqué positif au coronavirus : « Tout était fini quand Dimitrov a été testé positif. Nous ne savons pas où il l’a attrapé, mais il l’a eu. Il a fait beaucoup de mal à la Croatie, à la Serbie, à ma famille et il aurait dû être testé dans son pays d’origine. » Enfin, il a tenu à réaffirmer sa volonté d’organiser à nouveau un événement à Zadar lorsque la situation sera plus calme : « Nous ferons tout à l’avenir, quand la période sera redevenue normal et quand nous n’aurons plus de craintes, pour revenir à Zadar. Nous serons heureux d’y revenir. »