Novak Djokovic a changé de statut depuis quelques semaines. Titré pour la neuvième fois à l’Open d’Australie, son 18e Grand Chelem, puis désor­mais seul déten­teur du record de semaines passées en tant que numéro 1 mondial avec 313 ce lundi, Nole a non seule­ment réduit l’écart qui le sépa­rait de Federer et Nadal mais selon certains, il les a déjà dépassés. C’est égale­ment l’avis du père du numéro 1 mondial, Srdjan Djokovic, qui a donné une nouvelle inter­view à un média serbe, tvare­na­sport, tout en évoquant la fin de carrière de son fils.

« Il n’est pas encore prêt de prendre sa retraite de joueur de tennis. Sa carrière durera encore un an et demi, jusqu’à trois au maximum, et il s’ar­rê­tera une fois que tous les records possibles seront en sa posses­sion. Il est toujours le meilleur joueur de tennis du monde et l’un des meilleurs athlètes de tous les temps. Il y a quelques jours, un jour­na­liste anglais a écrit que les rivaux de Novak ne sont déjà plus Federer et Nadal, mais Tiger Woods et Michael Jordan. Il est de cette caté­gorie. Il est l’un des meilleurs athlètes de tous les temps. »