Dans les colonnes du média russe Telegraf, Srdjan Djokovic s’est totalement lâché. En plus du gros tacle adressé au public australien, le père de Novak a estimé que son fils allait battre tous les records de Roger Federer dès cette année : « Je suis sûr que cette année, Novak égalera Federer sur ses titres du Grand Chelem. Je suis convaincu que Novak remportera tous les tournois du Grand Chelem de la saison. Il battra aussi le record de semaines en tant que numéro 1 mondial de Roger (310 semaines) et décrochera la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, je pense qu’il s’agira de la meilleure année de Nole en tant que joueur professionnel. Le temps me donnera raison. »