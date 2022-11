Alors que la situa­tion au sujet de Novak Djokovic et sa parti­ci­pa­tion à l’Australian Open 2023 reste toujours en suspens, son père a tenu des décla­ra­tions assez offen­sives concer­nant les instances du tennis.

Srdjan Djokovic est inter­venu sur la chaine de télé­vi­sion K1 en Serbie. Il explique que son fils est désa­van­tagé par les auto­rités et évoque même un « complot ».

« C’est une énigme pour moi de savoir comment ils ne l’ont pas laissé jouer à Melbourne et à New York, mais ils l’ont laissé jouer à Londres. Je ne sais pas. Novak leur a proba­ble­ment montré qu’il était le meilleur à Wimbledon, alors ils l’ont empêché d’aller à New York », a déclaré le papa de Nole ‚visi­ble­ment très en colère…