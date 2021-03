Avoir un enfant prodige n’est pas toujours simple à accepter. C’est un peu le problème du père de Novak Djokovic qui se permet des sorties média­tiques régu­lières où il « crache » souvent son venin. Son atti­tude est celle d’un père offensé qui veut défendre son fils qu’il juste maltraité par les médias et certains obser­va­teurs. Récemment il a donné une inter­view à un média croate où presque par provo­ca­tion il règle la ques­tion du GOAT en quelques phrases bien choi­sies : « Je pense que vous avez la mauvaise ques­tion, il n’y pas d’in­cer­ti­tudes, il est déjà le meilleur de tous les temps. Selon le nombre de semaines passées au n ° 1, dans les duels, selon le nombre de titres de Masters 1000. Il ne lui manque que l’or olym­pique et deux titres du Grand Chelem qu’il rempor­tera cette année. Il est le meilleur et tout dans le monde du tennis dépend de lui. Il peut perdre, mais pas parce que son adver­saire l’a surpassé, mais parce qu’il a permis à son adver­saire de le battre », a déclaré Srdjan Djokovic…