Souvent auteur de sortie remar­quées et parfois polé­miques, Srdjan Djokovic s’est pour une fois tenu tranquille.

Interrogé sur l’avenir de son fils dans le docu­men­taire de Sportal, « Novak Djokovic – Untold Stories », le père de l’homme aux 23 tour­nois du Grand Chelem a déclaré qu’il espé­rait que Novak prenne sa retraite à l’issue de la saison 2024.

« En ce qui concerne mes souhaits pour lui, il les a déjà tous exaucés il y a sept ou huit ans. Le reste est ce bonus incroyable. Le tennis n’est qu’un segment de sa vie, pas toute sa vie, je m’at­tends à ce qu’il soit reconnu pour les choses qu’il fera égale­ment après la fin de sa carrière, après avoir quitté le monde du tennis, ce qui, j’es­père, se produira l’année prochaine. Ce n’est pas la fin, mais dans un an et demi disons que c’est mon souhait de père. Je pense depuis un certain temps qu’il aurait dû arrêter de faire ce métier extrê­me­ment diffi­cile. C’est physi­que­ment et menta­le­ment diffi­cile et très exigeant. Lui qui est entiè­re­ment dévoué depuis 30 ans, en ne levant jamais pas le pied, il n’y a pas beau­coup de temps pour d’autres choses dans la vie », a conclu Djokovic senior.