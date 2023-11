Connu pour son franc‐parler et ses décla­ra­tions parfois polé­miques, Srdjan Djokovic, père de Novak, a été inter­rogé par le site serbe Sportal sur le nouvel accom­plis­se­ment de son fils qui a atteint ce lundi la barre record des 400 semaines en tant que numéro 1 mondial, loin devant Roger Federer et ses 310 semaines.

Et comme d’ha­bi­tude, Srdjan n’a pas pu s’empêcher de tacler les éter­nels détracteurs.

« Depuis 15 ans, il est le meilleur du monde dans toutes les caté­go­ries possibles. Et bien sûr, cela les agace tous et ils sont inca­pables d’ad­mettre qu’il est le meilleur du monde. Ici, par exemple, Federer a été le meilleur pendant de nombreuses années avec 310 semaines. Quand Novak l’a rattrapé, ils ont dit : ‘Et, non, Steffi Graf a 377 semaines en tant que numéro une mondiale’. Steffi a égale­ment été dépassée, alors ils vont inventer un joueur avec 500 semaines. »