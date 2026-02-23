Comme le signale le site de tennis grecque, Tennis24, Srdjan Djokovic, le père de Novak, s’est exprimé récemment sur l’éducation inculquée à son fils. Il a fait ces déclarations sur le compte Instagram de la fondation de son fils.
Évidemment, il affirme ne rien regretter. En toute simplicité, il explique aussi avoir été celui qui croyait le plus à la réussite de Novak, plus que Novak lui‐même. Ce n’est pas étonnant car Srdjan a toujours eu le don de provoquer un peu les médias, ce qui a été quelques fois un vrai paravent pour protéger son fils et lui donner un peu d’air notamment quand il vivait une période compliqué sportivement ou politiquement.
« Je suis sûr d’avoir commis des erreurs en cours de route, bien sûr, mais la persévérance et la confiance en l’enfant façonnent son chemin vers le succès. Mais je ne changerais rien. Je referais exactement la même chose. Sans ma détermination, sans ma persévérance, sans ma confiance en sa réussite — bien sûr fondée sur des connaissances, comme je vous l’ai déjà dit, tirées de nombreux cas à travers le monde — rien ne se serait passé. Car personne n’y croyait autant que moi. Même lui n’y croyait pas. Même lui n’y croyait pas. »
Publié le lundi 23 février 2026 à 09:37