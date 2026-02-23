AccueilATPSrdjan Djokovic, père de Novak : "Sans ma détermination, ma persévérance, ma...
Srdjan Djokovic, père de Novak : « Sans ma déter­mi­na­tion, ma persé­vé­rance, ma confiance en sa réus­site, rien ne se serait passé. Personne n’y croyait autant que moi. Même Novak n’y croyait pas »

Jean Muller
Par Jean Muller

Comme le signale le site de tennis grecque, Tennis24, Srdjan Djokovic, le père de Novak, s’est exprimé récem­ment sur l’édu­ca­tion incul­quée à son fils. Il a fait ces décla­ra­tions sur le compte Instagram de la fonda­tion de son fils.

Évidemment, il affirme ne rien regretter. En toute simpli­cité, il explique aussi avoir été celui qui croyait le plus à la réus­site de Novak, plus que Novak lui‐même. Ce n’est pas éton­nant car Srdjan a toujours eu le don de provo­quer un peu les médias, ce qui a été quelques fois un vrai paravent pour protéger son fils et lui donner un peu d’air notam­ment quand il vivait une période compliqué spor­ti­ve­ment ou politiquement.

« Je suis sûr d’avoir commis des erreurs en cours de route, bien sûr, mais la persé­vé­rance et la confiance en l’en­fant façonnent son chemin vers le succès. Mais je ne chan­ge­rais rien. Je refe­rais exac­te­ment la même chose. Sans ma déter­mi­na­tion, sans ma persé­vé­rance, sans ma confiance en sa réus­site — bien sûr fondée sur des connais­sances, comme je vous l’ai déjà dit, tirées de nombreux cas à travers le monde — rien ne se serait passé. Car personne n’y croyait autant que moi. Même lui n’y croyait pas. Même lui n’y croyait pas. »

Publié le lundi 23 février 2026 à 09:37

