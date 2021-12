Après s’être exprimé sur l’éven­tuelle parti­ci­pa­tion de son fils à l’Open d’Australie, Srdjan Djokovic a égale­ment été inter­rogé sur le record dont tout le monde parle : celui du nombre de titres en Grand Chelem remportés par Novak. Et d’après ses décla­ra­tions à la presse serbe, il n’est vrai­ment pas inquiet.

« Que faire s’il finit par ne pas jouer l’Open d’Australie ? Nous atten­drons Roland‐Garros et son 21e titre du Grand Chelem. Il gagnera encore quelques titres du Grand Chelem jusqu’à sa retraite : Je pense 4 ou 5. Il gagnera au moins deux fois à Wimbledon et quelques autres tour­nois du Grand Chelem, c’est certain. Vous en doutez ? Vous n’avez pas besoin d’être un expert, mais Novak jouera encore 2 ou 3 ans et ce sera suffisant. »