Quelques heures seule­ment après le 18e titre du Grand Chelem gla­né par son fils sur l’Open d’Australie, Srdjan Djokovic, le père de Novak, a été inter­ro­gé par le jour­nal serbe Kurir. Personnage assez contras­té, Srdjan a encen­sé l’at­ti­tude de son fils envers les joueurs les moins bien clas­sés tout en citant au pas­sage un cer­tain Roger Federer.

« Entre les trois joueurs du Big 3, c’est lui contre les deux autres. Il se bat non seule­ment pour lui‐même, mais aus­si pour d’autres joueurs qui peuvent à peine joindre les deux bouts. Il a de si belles manières. La façon dont il salue ses adver­saires, com­ment il se com­porte envers les hôtes, com­ment il tend la main et embrasse l’ad­ver­saire quand il perd. Quel ath­lète fait cela ? Il n’a jamais reçu le prix du fair‐play. Et savez‐vous com­bien de Federer en a ? 15 (ndlr : 13 en réa­li­té)… ».