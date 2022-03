La guerre enclen­chée depuis le 24 février dernier entre la Russie et l’Ukraine continue d’avoir des réper­cus­sions sans précé­dent sur le sport. Si, pour le moment, le tennis a été plutôt épargné, les dernières décla­ra­tions du ministre des Sports britan­nique n’in­citent pas à l’op­ti­misme concer­nant la parti­ci­pa­tion des athlètes russes lors du prochain Wimbledon.

Alors qu’il a décidé de prendre les armes pour défendre sa patrie dès le début du conflit, Sergiy Stakhovsky se montre de plus en plus radical concer­nant la popu­la­tion russe qui devrait, selon lui, payer d’une manière ou d’une autre pour les crimes commis par Vladimir Poutine.

Répondant à une décla­ra­tion de l’en­traî­neur du club de foot­ball de Tottenham, Antonio Conte, qui estime qu’il est « injuste et très triste que athlètes russes soient privés de compé­ti­tion », le joueur ukrai­nien est clai­re­ment allé dans ce sens. Une esca­lade des mots qui n’au­gure vrai­ment rien de bon pour la suite.

« Je ne suis pas sûr que vous compre­niez la situa­tion en Ukraine », a‑t‐il écrit dans un message adressé à Conte sur Instagram, qu’il a ensuite partagé sur sa story Instagram. « Sinon, je ne peux pas imaginer que vous fassiez un commen­taire qui donne­rait l’im­pres­sion que vous êtes triste pour les athlètes et les hommes d’af­faires russes. Des millions d’Ukrainiens ont dû fuir leurs maisons à cause de l’in­va­sion russe. Des millions doivent partir en enfer dans leurs propres villes alors que les avions et l’ar­tillerie russes les bombardent. S’il vous plaît, réveillez‐vous. Les Russes devront porter la culpa­bi­lité collec­tive pour les destruc­tions et les meurtres qu’ils commettent en Ukraine. »