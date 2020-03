A 34 ans, Sergiy Stakhovsky va prochainement ranger ses raquettes. C’est ce que l’Ukrainien (167e) a annoncé à tenniscircus : « Il devient de plus en plus difficile de jouer les Challengers, donc je vais me concentrer sur des tournois importants. Mon désir est de disputer les Jeux Olympiques et si je n’y arrive pas, alors je n’exclus pas de me retirer à Wimbledon. C’est de plus en plus difficile d’être séparé de mes trois enfants pour aller jouer et c’est compliqué de revenir à un bon niveau. Je sacrifie la santé, les amis et la famille. »

Dans sa carrière, le natif de Kiev a remporté quatre titres (Zagreb en 2008, Saint-Pétersbourg en 2009 et 2010 et New Haven en 2010). Il a touché à la gloire en battant Roger Federer au deuxième tour de Wimbledon 2013. Son meilleur classement reste une 31e place mondiale en septembre 2010.