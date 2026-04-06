Stan Bublik l’a telle­ment mauvaise envers son fils, Alexander, qu’il a décidé de laver son linge sale en public.

Séparé de l’ac­tuel 11e joueur mondial en 2019 après avoir été son entraî­neur depuis que celui‐ci a 4 ans, le papa a décidé de raconter les dessous finan­ciers de cette rupture lors d’une récente inter­view accordée à Sports.

Et selon lui, les contrat initial n’a pas été respecté par son fiston.

« Normalement, c’est le joueur qui paie le salaire de l’en­traî­neur. Mais comment ça se passe quand l’en­traî­neur est le père ? C’est une ques­tion déli­cate. Sasha pense que tout le monde devrait être payé sauf moi. Franchement, pendant toute sa carrière de tennisman, je n’ai reçu que 20 000 $ de sa part, lors de notre sépa­ra­tion en 2019. C’est tout ce que j’ai gagné grâce à mon fils, et je ne parle même pas de tout ce que j’ai dépensé pour sa carrière. En fait, nous avions un contrat datant de l’époque où il avait environ 18 ans. Selon ce contrat, il me rever­sait 20 % de ses gains. À un moment donné, la mère de Sasha a trouvé cela injuste. Il est venu me voir et m’a dit : ‘Papa, on arrête tout de suite. Mais je te le promets, en tant qu’homme, ces 20 % des gains te reviennent’. Jusqu’à présent, j’ai reçu 20 000 $. »