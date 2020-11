Vainqueur de la première édition du Masters en 1970 et ancien numéro 1 mondial, Stan Smith voue une admiration sans égal pour Roger Federer. Malgré la différence d’âge et de matériel, le natif de Pasadena a déjà établi un classement des meilleurs joueurs de tous les temps et le Suisse figure tout en haut de cette liste. Il explique pourquoi.

« Dans mon classement des meilleurs de tous les temps, après Roger Federer, j’ai mis Rod Laver, Novak Djokovic et Rafael Nadal à égalité de mérite avec Pete Sampras et Bjorn Borg », a déclaré Stan Smith dans des propos rapportés par Sportskeeda. « Avec la raquette en bois, le jeu est forcément différent, moins puissant et plus lent. Si vous ne frappiez pas la balle au centre parfait du cadre, cela signifiait des ennuis. Je pense que le seul qui réussirait aussi bien avec la raquette en bois est Roger Federer. Il joue comme nous. Propre », a conclu le double lauréat en Grand Chelem. Un bien bel hommage.