Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta Dello Sport, l’an­cien numéro 1 mondial Stan Smith a souligné les qualités de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en notant égale­ment quelques axes d’amélioration.

« Selon moi, les deux sont de très bons joueurs, toute­fois, Sinner doit pour­suivre son travail sur son service, où il s’est déjà beau­coup amélioré. Il a égale­ment une bonne oppor­tu­nité de progresser dans le domaine des volées. Quant à Carlos il est parfois sujet à des moments que je quali­fie­rais de distrac­tion. Carlos se distingue par sa vitesse, sa force physique et sa diver­sité de coups. Sinner possède égale­ment de solides compé­tences, ayant déjà remporté un Grand Chelem et occu­pant la première place mondiale. Ils repré­sentent à la fois le présent et l’avenir du tennis et ils vont instaurer une riva­lité pérenne. Je suis inté­ressé par l’évo­lu­tion de leur jeu au fil des années, sachant qu’ils ont encore de la marge pour s’améliorer. »