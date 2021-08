Légende vivante du tennis améri­cain et mondial, en plus d’être devenu une icône commer­ciale avec la marque Adidas, Stan Smith s’est exprimé dans un long et bel entre­tien avec nos confrères argen­tins de La Nacion. Et lorsque le vain­queur de Wimbledon en 1972 a été inter­rogé sur le GOAT (meilleur joueur de tous les temps), il a préféré donner six noms.

« Au‐delà du fait que la vitesse des surfaces a changé et s’est unifor­misée, j’in­siste sur le fait que ce sont les raquettes qui ont provoqué ce chan­ge­ment d’ère. Celles d’au­jourd’hui, par exemple, faci­litent les coups du fond, si bien que certains hésitent désor­mais à aller au filet », a d’abord expliqué le natif de Pasadena avant de dévoiler sa fameuse liste.

« Je pense qu’il y en a six qui sont les meilleurs de tous les temps. Sampras, Laver, Borg et le Big 3 (Federer, Nadal et Djokovic, ndlr). Heureusement, ces trois‐là jouent encore, malgré les récents problèmes de Federer et Nadal que nous connais­sons. Les fans de tennis du monde entier ont eu la chance de voir trois des meilleurs en même temps. C’est une époque très particulière. »