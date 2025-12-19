AccueilATPStan Wawrinka annonce la fin de sa carrière !
ATP

Stan Wawrinka annonce la fin de sa carrière !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1047

Dans un message sur les réseaux sociaux, Stan Wawrinka a offi­cia­lisé la fin de sa carrière. Comme Gaël Monfils, le Suisse dira stop à la fin de la saison 2026.

« Chaque livre a besoin d’une fin. Il est temps d’écrire le dernier chapitre de ma carrière de joueur de tennis profes­sion­nelle. 2026 sera ma dernière année sur le circuit. »

Actuellement 157e mondial, Stan ne pourra faire une vraie tournée d’adieu sur le circuit prin­cipal qu’en cas d’in­vi­ta­tion, comme cela sera le cas lors de l’ATP 250 à Montpellier début février. 

Pour les autres tour­nois du Grand Chelem, ce sera moins évident. En revanche, on peut parier sur une grande dernière en automne lors du tournoi de Bâle.

Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 22:45

Article précédent
Jean‐René Lisnard au sujet de la sépa­ra­tion entre Ferrero et Alcaraz : « Il est assez inutile de changer quelque chose qui fonc­tionne et avec Juan Carlos, c’était le cas »
Article suivant
Carlos Santos, tout premier coach d’Alcaraz, sur la sépa­ra­tion avec Ferrero : « C’est le père de Carlos qui tire les ficelles. Carlitos n’y est pour rien »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.