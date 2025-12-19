Dans un message sur les réseaux sociaux, Stan Wawrinka a offi­cia­lisé la fin de sa carrière. Comme Gaël Monfils, le Suisse dira stop à la fin de la saison 2026.

🎾ONE LAST PUSH🎾

Every book needs an ending📕

It’s time to write the final chapter of my career as a profes­sional tennis player 📝

2026 will be my last year on tour



P perse­ve­rance

A ambi­tion

S sacri­fice

S success

I inju­ries

O obses­sion

N never give up



D disci­pline

R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) December 19, 2025

« Chaque livre a besoin d’une fin. Il est temps d’écrire le dernier chapitre de ma carrière de joueur de tennis profes­sion­nelle. 2026 sera ma dernière année sur le circuit. »

Actuellement 157e mondial, Stan ne pourra faire une vraie tournée d’adieu sur le circuit prin­cipal qu’en cas d’in­vi­ta­tion, comme cela sera le cas lors de l’ATP 250 à Montpellier début février.

Pour les autres tour­nois du Grand Chelem, ce sera moins évident. En revanche, on peut parier sur une grande dernière en automne lors du tournoi de Bâle.