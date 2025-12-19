Dans un message sur les réseaux sociaux, Stan Wawrinka a officialisé la fin de sa carrière. Comme Gaël Monfils, le Suisse dira stop à la fin de la saison 2026.
🎾ONE LAST PUSH🎾— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) December 19, 2025
Every book needs an ending📕
It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝
2026 will be my last year on tour
P perseverance
A ambition
S sacrifice
S success
I injuries
O obsession
N never give up
D discipline
R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y
« Chaque livre a besoin d’une fin. Il est temps d’écrire le dernier chapitre de ma carrière de joueur de tennis professionnelle. 2026 sera ma dernière année sur le circuit. »
Actuellement 157e mondial, Stan ne pourra faire une vraie tournée d’adieu sur le circuit principal qu’en cas d’invitation, comme cela sera le cas lors de l’ATP 250 à Montpellier début février.
Pour les autres tournois du Grand Chelem, ce sera moins évident. En revanche, on peut parier sur une grande dernière en automne lors du tournoi de Bâle.
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 22:45