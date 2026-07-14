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Stan Wawrinka : « Après 20 ans de sacri­fice, c’est la première chose que j’ai envie de refaire après ma retraite »

Par
Thomas S
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Présent cette semaine sur l’ATP 250 de Gstaad, chez lui, en Suisse, Stan Wawrinka a fait le tour des médias à l’oc­ca­sion de sa dernière appa­ri­tion sur ce tournoi mythique du circuit. 

Notamment inter­rogé sur ce qu’il aime­rait faire une fois sa carrière terminée, en octobre prochain, le triple fina­liste en Grand Chelem a reconnu que le ski lui manquait beau­coup après avoir fait le choix il y a 20 ans de ne plus en faire à cause de sa carrière de joueur de tennis. 

- Il y a un truc où tu te dis, l’année prochaine, je suis sûr que je vais le faire ?

Stan Wawrinka : « Le ski ! Le ski, c’est un sacri­fice qu’on fait quand on est joueur de tennis, en tout cas, moi je l’ai fait. Je n’ai pas skié depuis plus de 20 ans, donc c’est une des premières choses que j’ai envie de refaire. »

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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