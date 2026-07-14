Présent cette semaine sur l’ATP 250 de Gstaad, chez lui, en Suisse, Stan Wawrinka a fait le tour des médias à l’occasion de sa dernière apparition sur ce tournoi mythique du circuit.
Notamment interrogé sur ce qu’il aimerait faire une fois sa carrière terminée, en octobre prochain, le triple finaliste en Grand Chelem a reconnu que le ski lui manquait beaucoup après avoir fait le choix il y a 20 ans de ne plus en faire à cause de sa carrière de joueur de tennis.
- Il y a un truc où tu te dis, l’année prochaine, je suis sûr que je vais le faire ?— Tennis Legend (@TennisLegende) July 13, 2026
🗣️Stan Wawrinka : « Le ski ! Le ski, c’est un sacrifice qu’on fait quand on est joueur de tennis, en tout cas, moi je l’ai fait. Je n’ai pas skié depuis plus de 20 ans, donc c’est une des… pic.twitter.com/8ehIjmVmAT
- Il y a un truc où tu te dis, l’année prochaine, je suis sûr que je vais le faire ?
Stan Wawrinka : « Le ski ! Le ski, c’est un sacrifice qu’on fait quand on est joueur de tennis, en tout cas, moi je l’ai fait. Je n’ai pas skié depuis plus de 20 ans, donc c’est une des premières choses que j’ai envie de refaire. »
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 12:40