Présent cette semaine sur l’ATP 250 de Gstaad, chez lui, en Suisse, Stan Wawrinka a fait le tour des médias à l’oc­ca­sion de sa dernière appa­ri­tion sur ce tournoi mythique du circuit.

Notamment inter­rogé sur ce qu’il aime­rait faire une fois sa carrière terminée, en octobre prochain, le triple fina­liste en Grand Chelem a reconnu que le ski lui manquait beau­coup après avoir fait le choix il y a 20 ans de ne plus en faire à cause de sa carrière de joueur de tennis.

- Il y a un truc où tu te dis, l’année prochaine, je suis sûr que je vais le faire ?



🗣️Stan Wawrinka : « Le ski ! Le ski, c’est un sacri­fice qu’on fait quand on est joueur de tennis, en tout cas, moi je l’ai fait. Je n’ai pas skié depuis plus de 20 ans, donc c’est une des… pic.twitter.com/8ehIjmVmAT — Tennis Legend (@TennisLegende) July 13, 2026

- Il y a un truc où tu te dis, l’année prochaine, je suis sûr que je vais le faire ?

Stan Wawrinka : « Le ski ! Le ski, c’est un sacri­fice qu’on fait quand on est joueur de tennis, en tout cas, moi je l’ai fait. Je n’ai pas skié depuis plus de 20 ans, donc c’est une des premières choses que j’ai envie de refaire. »