Quelques semaines après avoir annoncé la fin de sa carrière à l’issue de la saison 2026, Stan Wawrinka a reçu une invitation pour le grand tableau de l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février).
Actuel 156e mondial, le Suisse, qui n’avait pas l’intention de participer aux qualifications du premier Grand Chelem de la saison, a tenu à remercier chaleureusement les organisateurs.
One last dance. We can’t wait to see you soon, @stanwawrinka 💙 pic.twitter.com/WIeUCIW5rG— #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2026
« Je suis tellement content de recevoir cette invitation pour l’Open d’Australie. Merci aux organisateurs et à Tennis Australia. C’est incroyable et cela signifie énormément pour moi de participer encore une fois à l’Open d’Australie pour ma dernière saison », a déclaré le vainqueur de l’édition 2014.
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 14:45