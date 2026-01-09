AccueilATPStan Wawrinka, après avoir reçu un cadeau très spécial de l'Open d'Australie...
Stan Wawrinka, après avoir reçu un cadeau très spécial de l’Open d’Australie : « Cela signifie énor­mé­ment pour moi »

Quelques semaines après avoir annoncé la fin de sa carrière à l’issue de la saison 2026, Stan Wawrinka a reçu une invi­ta­tion pour le grand tableau de l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février). 

Actuel 156e mondial, le Suisse, qui n’avait pas l’in­ten­tion de parti­ciper aux quali­fi­ca­tions du premier Grand Chelem de la saison, a tenu à remer­cier chaleu­reu­se­ment les organisateurs. 

« Je suis telle­ment content de rece­voir cette invi­ta­tion pour l’Open d’Australie. Merci aux orga­ni­sa­teurs et à Tennis Australia. C’est incroyable et cela signifie énor­mé­ment pour moi de parti­ciper encore une fois à l’Open d’Australie pour ma dernière saison », a déclaré le vain­queur de l’édi­tion 2014. 

vendredi 9 janvier 2026

