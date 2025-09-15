Toujours aussi passionné à 40 ans, malgré un net recul au classement (il est aujourd’hui 137e mondial), Stanislas Wawrinka s’est hissé en finale du Challenger de Rennes, où il a été battu Hugo Gaston (6−4, 6–4).
Lors de la cérémonie de remise des prix, le triple lauréat en Grand Chelem a prononcé un discours très classe.
« Je félicite Hugo et son team. Il a fait une super semaine, il a été plus fort, c’est mérité. Pour moi c’était la première fois à Rennes. Malgré la défaite, c’était une semaine très positive, un succès. Au niveau des émotions, c’était exceptionnel. Grâce à beaucoup de monde ici, grâce au tournoi. Merci à toute l’équipe qui l’organise. Pour nous les joueurs, il est exceptionnel, on se sent très bien, on n’a rien à redire. L’ambiance est exceptionnelle. Tout ce qu’il se passe en dehors est parfait pour nous. Je suis ravi d’avoir pris la décision d’être venu ici. J’essaye de profiter au maximum de ma carrière, malheureusement je vieillis. C’est pas bon d’avoir 40 ans, mais c’est toujours un kiff d’être sur le terrain grâce au public, aux émotions et au soutien qu’il me donne. C’est l’une des raisons pour lesquelles je continue de me battre. Je les remercie. »
