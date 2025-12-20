AccueilATPStan Wawrinka (bientôt retraité) : "Je suis content que l'on puisse dire...
Stan Wawrinka (bientôt retraité) : « Je suis content que l’on puisse dire de moi que je suis une légende mais je n’y pense pas. Quand j’étais jeune, je ne me suis jamais donné comme objectif de gagner un tournoi du Grand Chelem »

Nous avions eu la chance d’in­ter­viewer en face‐à‐face Stan Wawrinka en 2022 lors du Rolex Monte Carlo Masters.

Stan avait été royal en nous consa­crant beau­coup de temps. On avait abordé à cette époque le sujet épineux de la notion de légende.

« Pour l’instant, c’est très préma­turé de parler de « légende » me concer­nant d’autant que je suis encore sur le circuit. Pour moi, le terme de légende est logique une fois que l’on a réel­le­ment fini sa carrière. Je suis content que l’on puisse dire cela de moi mais je n’y pense pas. Je suis très heureux de ce que j’ai accompli. J’ai eu des résul­tats bien plus grands que ce que j’espérais. Quand j’étais jeune je ne me suis jamais donné comme objectif de gagner un tournoi du Grand Chelem. Mon rêve était juste d’être un joueur de tennis profes­sionnel. C’est‐à‐dire rentrer dans le top 100 et vivre de ma passion. »

