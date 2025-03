Interviewé par le quoti­dien italien, Corriere dello Sport, en marge de sa parti­ci­pa­tion au Challenger de Naples, Stan Wawrinka a été inter­rogé sur la diffé­rence entre l’ère du Big 4 et le tennis d’au­jourd’hui. Et forcé­ment, le vide se fait un peu ressentir malgré la présence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Ce qui s’est passé avec les Big 4 était spécial, ils ont gagné non seule­ment les Grands Chelems mais aussi les tour­nois moins impor­tants. La constance dont ils font preuve depuis 20 ans est quelque chose qui sera diffi­cile à battre. Le niveau du tennis aujourd’hui est très élevé : Sinner et Alcaraz, par exemple, j’aime les regarder jouer et j’es­père qu’ils conti­nue­ront à bien faire dans les années à venir. »