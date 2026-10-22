Stan Wawrinka n’a pas dit son dernier mot ! Le Suisse a livré une très belle prestation face à Martin Landaluce pour s’offrir un match de gala en night session, ce soir, face à Flavio Cobolli au Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Interrogé après sa victoire, comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, le triple vainqueur en Grand Chelem est revenu sur son jubilé à venir et a confirmé la présence de plusieurs grands noms du tennis mondial, dont Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils.
Une annonce qui devrait particulièrement réjouir les fans du Français, actuellement au cœur de l’actualité en raison de sa séparation annoncée avec Elina Svitolina.
« Roger Federer a dit oui, comme Gaël Monfils, qui a dit oui tout de suite, comme Andy, qui a dit qu’il serait présent, pour pouvoir faire quelque chose d’un peu plus léger, parce que je sais qu’à Bâle, même si ça va être beau, ça va être assez lourd. Ça prend des émotions… »
Une excellente nouvelle pour les fans de « La Monf », qui pourraient donc avoir une nouvelle occasion d’admirer leur champion sur un court, aux côtés de quelques‐unes des plus grandes légendes de sa génération.
Un rendez‐vous qui promet déjà de grands moments d’émotion…
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 11:05