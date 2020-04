Novak Djokovic est toujours présenté comme le « méchant » du Big Three, un statut que Stan Wawrinka explique facilement et qu’il a évoqué avec le numéro 1 mondial avec une vraie sincérité : « Quand tu étais jeune, tu étais un type totalement différent de ce que tu es maintenant. Dans un film, on ne peut pas avoir trois gentils, il doit toujours y avoir de mauvais. Je pense simplement que Rafael Nadal et Roger Federer ont endossé le rôle des bons et que tu as hérité de celui du méchant alors que vous ne l’êtes pas vraiment, et je dis bien sur cela avec beaucoup de respect »