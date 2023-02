Présent cette semaine à Marseille pour la 31e édition de l’Open 13, Stan Wawrinka, qui affron­tera le Belge Zizou Bergs ce lundi au premier tour (pas avant 19h), a pris le temps de répondre à quelque ques­tions d’in­ter­nautes lors d’une inter­view vidéo diffusée par le tournoi.

Et lorsque Laura.G lui a demandé quel était son secret pour avoir un si beau revers à une main, voici sa réponse :

« De l’en­traî­ne­ment, des heures et des heures d’en­traî­ne­ment, des balles et des balles, du panier et tout ce qui va avec. Encore aujourd’hui, je le travaille énor­mé­ment pour pouvoir garder le niveau ou même l’amé­liorer », a déclaré Stan The Man toujours aussi cool et souriant.